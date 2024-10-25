شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا...الاشتباه بإصابة أكثر من 2700 شخص بجدري القرود في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

جدري القرود

الدمام - شريف احمد - أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا عن تسجيل 2729 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بمرض إمبوكس(جدري القردة) في القارة في غضون أسبوع.وقال نجاشي نجونجو، رئيس فريق إمبوكس في مراكز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، إنه من بين هؤلاء، تم تأكيد 1001 حالة من خلال الاختبارات.وأضاف أن هذا العدد لا يبعث الشعور بالطمأنينة بشأن بالحالات الأخرى، بسبب محدودية الاختبارات وقدرات المختبرات في البلدان المتضررة، مشيرًا إلى تسجيل 26 حالة وفاة.---وعدلت مراكز السيطرة على الأمراض في أفريقيا أرقامها من الأسبوع السابق بشأن حالات الوفاة منذ بداية العام، حيث ذكرت أنه كان هناك 1014 حالة وفاة من أصل 45327 حالة مشتبه بها في أفريقيا. وفي الأسبوع السابق، أبلغت المراكز عن 1100 حالة وفاة.وأضاف المركز أنه لم يتم تأكيد أي حالات في الكاميرون والجابون وغينيا ورواندا وجنوب أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.ومع ذلك، ووفقا للتقارير ،تسبب العديد من الحالات بين الأطفال، وخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إثارة القلق، لأنهم يعانون في الوقت نفسه من امبوكس والحصبة.وعلى الرغم من أن التطعيمات ضد إمبوكس بدأت الآن في هذه الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، غير أن التطعيمات متاحة للبالغين فقط.