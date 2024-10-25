شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تباين أداء الأسهم الأمريكية عند الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين أداء الأسهم الأمريكية في تعاملات اليوم الخميس، في أعقاب موجة إعلانات النتائج ربع السنوية للشركات.

وبدد تراجع سهم شركة الكمبيوتر العملاقة آي.بي.إم تأثير ارتفاع سهم شركة السيارات الكهربائية تسلا. مؤشر إس آند بي 500 وارتفع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقًا للأسهم الأمريكية، بنسبة 2ر0% منهيًا 3 أيام من التراجع المستمر.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر0%، في حين تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 178 نقطة أي بنسبة 4ر0% في تعاملات ظهيرة الخميس.

وتراجع سهم آي.بي.إم إحدى أكبر الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت بنسبة 8ر6%، بعد إعلان تراجع إيراداتها خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كما تراجع سهم شركة بوينج لصناعة الطائرات بنسبة 9ر1% بعد قرار عمالها رفض العقد الجديد المقترح من الإدارة، ومواصلة إضرابهم عن العمل المستمر منذ نحو 6 أسابيع، في حين سجلت خسائر بأكثر من 6 مليارات دولار خلال الربع الثالث. سهم شركة تسلا في المقابل قفز سهم شركة تسلا بنسبة 5ر20% بعد إعلان الشركة مساء أمس تحقيق أرباح مفاجئة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين يتوقع رئيسها التنفيذي إيلون ماسك نمو المبيعات خلال العام المقبل بما يتراوح بين 20 و30% مقارنة بالعام الحالي، رغم أن إيراداتها ربع السنوية جاءت أقل قليلًا من التوقعات.

وارتفع سهم شركة خدمات النقل والبريد يو.بي.إس بنسبة 4ر4% بعد تحقيق نتائج ربع سنوية تفوق التوقعات.