شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن والان نبدء بالتفاصيل

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أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب بنحو 1 % اليوم وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل المخاطر الجيوسياسية المستمرة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 2735.55 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % مسجلة 2748.9 دولارًا عند التسوية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 9.2 % إلى 1154.91 دولارًا، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023 عند 9.6 %.وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.64 دولارًا، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012 في 22 أكتوبر، وزاد البلاتين 0.9 % إلى 1025.20 دولارًا للأوقية