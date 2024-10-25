شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المقطورات "الجمرك" المرخصة خلال سبتمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري ان المقطورات "الجمرك" سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي من عام 2024 ترخيص وتأمين حوالي 3303 مقطورة.

جدير بالذكر أن المجمعة المصرية للتأمين قد أوردت في تقريرها أن شهر أغسطس الماضي أوضح أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41179مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2782مركبة موديل 2021 و4607 مركبة موديل 2022 و5616 مركبة موديل 2023 و20852 مركبة موديل 2024 و7322 مركبة موديل 2025.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 17381سيارة ملاكي من بينها 389 سيارة موديل 2021 و714 سيارة موديل 2022 و1792سيارات موديل 2023 و10012موديل 2024 و4474 موديل 2025.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي اعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 21364 من بينها 2285 موديل 2021 و3617 دراجة موديل 2022 و3513 دراجة نارية موديل 2023 و9862 موديل 2024 و2087 موديل 2025

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1483سيارة من بينها 34سيارة نقل موديل 2021 و140موديل 2022 و 172سيارة نقل موديل 2023 و527 سيارة موديل 2024 و4474 موديل 2025 .