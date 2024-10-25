شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 150 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على مخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب أكثر من 150 فلسطينيًا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مربعًا سكنيًا كاملًا، يضم أكثر من 13 منزلًا مكتظًا بالأطفال والنساء، في منطقة الهوجا وسط مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 150 فلسطينياً.

وأوضحت أن هناك عجزًا كاملًا في انتشال الشهداء والجرحى، جراء تعطيل الاحتلال لعمل الطواقم الطبية والدفاع المدني، مشيرة إلى أن عدد الشهداء والجرحى مرشح للارتفاع، نظرًا لوجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

