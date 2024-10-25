بيكيه حول انفصاله عن شاكيرا: الجمهور لم يعرف الحقيقة بعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث لاعب كرة القدم في نادي “برشلونة” جيرارد بيكيه عن التداعيات التي أحاطت بانفصاله عن حبيبته السابقة النجمة الكولومبية شاكيرا، ملمحاً إلى وجود المزيد من التفاصيل حول قصة الانفصال التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة منذ عامين.

وأشار بيكيه إلى أن الجمهور لم يعرف “الحقيقة” بعد حول سبب إنهاء علاقته التي استمرت 12 عاماً، وأثمرت ابنيهما ميلان (11 عاماً) وساشا (9 أعوام)، على الرغم من أن شاكيرا كانت صريحة حول سبب الانفصال.

وقال بيكيه (37 عاماً) لشبكة “سي إن إن” بالإسبانية: “في النهاية، لم يتم إخبار الحقيقة أو ما يحدث بالطريقة التي كانت عليها. ولا يمكنني التحكم بذلك”.

وتابع: “أفضل شيء هو أنني في النهاية محاط بأحبائي وعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعرفونني حقاً. إنهم يعرفون ما أنا عليه وما أفعله، وهذا يمنحني الكثير من راحة البال”.

ويشمل ذلك حبيبته كلارا شيا مارتي، التي يواعدها منذ عام 2022، إذ يشعر الآن بـ “سعادة بالغة”.

وأضاف بيكيه: “أشعر بالامتياز أن أكون قادراً على اللعب في نادي حياتي لأكثر من 20 عاماً، ولدي طفلان رائعان، وعائلة رائعة، إنه لأمر مدهش”.

وامتنع جيرارد عن مشاركة الكثير من التفاصيل حول انفصاله عن شاكيرا من أجل مصلحة ولديهما، إذ قال إلى صحيفة “El Pais” العام الماضي: “تقع على عاتق كل شخص مسؤولية محاولة القيام بما هو أفضل لأطفاله”.

يذكر أن الثنائي انفصلا في شهر حزيران (يونيو) عام 2023، وأعلنا ذلك عبر بيانٍ مشترك أكدا من خلاله انتهاء علاقتهما، التي استمرّت لسنوات عدّة، وأنجبا ولدين هما ميلان وساشا.

جاءت تصريحات غاسكون بعد أسابيع فقط من عقده مؤتمراً صحفياً كشف فيه أنه يعيد تقييم القضية، في ضوء وجود أدلة جديدة، يُقال إنها تثبت صحّة الادعاءات بأن والدهما اعتدى عليهما جنسياً لسنوات، أحدها تمثّل برسالة اكتُشفت حديثاً، كتبها إريك إلى ابن عمه آندي كانو قبل ثمانية أشهر فقط من جريمة القتل. بالإضافة إلى ادعاءات واردة في مسلسل وثائقي، عُرض عام 2023، بعنوان “مينينديز + مينودو: خيانة الأولاد”، يزعم فيه عضو سابق من فرقة “مينودو” الموسيقية أن خوسيه مينينديز، الذي كان مديراً تنفيذياً في شركة “RCA” للتسجيلات، تحرّش به أيضاً.