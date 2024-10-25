شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم النبوي يلقي خطبة الجمعة بمسجد السرخسي في قيرغيزيا والان نبدء بالتفاصيل

مواقيت الصلوات

الدمام - شريف احمد - ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح بن محمد البدير, خطبة الجمعة في مسجد السرخسي -أحد أكبر المساجد في آسيا الوسطى- في العاصمة القيرغيزية بيشكيك.وبين في الخطبة أن الصلاة من أجل الطاعات وأشرف العبادات وهي عماد الدين وقوامه وقد فرض الله على العباد المحافظة والمداومة على الصلوات الخمس المفروضات المكتوبات المعهودات في اليوم والليلة بشروطها ومواقيتها وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس مؤقتات بمواقيت معلومة مخصوصة محدودة.وأوضح أن مواقيت الصلوات من فرائضها وشرائطها وأنه لا تجزئ مسلماً صلاة فريضة قبل وقتها ولا يحل له تأخيرها عمداً عن وقتها لا يحل للمؤمن أن يحج في غير أشهر الحج ولا أن يقف في عرفة بعد وقته ولا أن يقيم الجمعة يوم السبت، فكذلك لا يحل أن يفرّط في مواقيت الصلوات المكتوبات، وقد توعد الله المصلين الذين يُخرجون الصلاة المكتوبة عن وقتها المقدَّر لها شرعًا فلا يصلونها إلا بعد خروج وقتها.وبين أن المساجد بيوت الله وأحب البقاع إليه قد عمرها أهل الإيمان والصلاح بالطاعات والعبادات والتلاوات وصلوا الله فيها بالغُدوات والعشيات، ولا تلهينكم أموالكم ولا أولادكم ولا تنسينكم تجارتكم وبيوعكم، ولا تشغلنكم أسواقكم وحوانيتكم عن أداء الصلاة في مواقيتها، ولاتفوتكم مواطن الزلفى والتكريم والحسنات ولا تصدنكم الصوارف والملهيات عن مواضع الأجور والنفحات والبركات وشهود الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد فضيلة عظيمة وقربة جليلة.وشهد الخطبة والصلاة, عدد كبير من المسؤولين في الحكومة وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى قيرغيزستان.