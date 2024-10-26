الامارات | تجديد العلامات الأرضية في 25 منطقة بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال تجديد وصيانة العلامات الأرضية في 25 منطقة ضمن خطط الصيانة الوقائية للعلامات والخطوط الأرضية لعام 2024، وشملت العلامات الأرضية الطرق السريعة والرئيسة، والمناطق السكنية، وعدداً من التقاطعات الرئيسة على مستوى إمارة دبي، ويأتي ذلك سعياً من الهيئة إلى توجيه وإرشاد أصحاب المركبات نحو المسارات الصحيحة خلال القيادة، وتحقيقاً لمستهدفات استراتيجية السلامة المرورية وغايات الهيئة، لتكون دبي الأفضل عالمياً في السلامة المرورية وجودة الطرق.

وقال مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، عبدالله علي لوتاه: «شملت أعمال إعادة تخطيط وصيانة العلامات الأرضية أربعة طرق رئيسة هي: شارع أم الشيف، وشارع أم سقيم، وشارع رأس الخور، وشارع دبي حتا، كما تم تجديد العلامات الأرضية على الطرق الداخلية لـ21 منطقة، منها: منطقة المركز التجاري الأولى والثانية، ومنطقة القوز الأولى والثالثة والرابعة، وغدير الطير، والصفا الأولى والثانية، وأم سقيم الثانية والثالثة، إضافة إلى إعادة تخطيط عدد من التقاطعات الرئيسة (الصندوق الأصفر)، منها: تقاطع شارع الاتحاد مع شارع النهدة، وتقاطع شارع أبوبكر الصديق مع شارع المرقبات».

وأضاف لوتاه: «تنوعت أعمال الهيئة في العلامات الأرضية، متضمنة تحديد المسارات، وخط الوقوف، والمواقف مدفوعة الأجر، ووسائل التهدئة المرورية (المطبات)، وخطوط معابر المشاة، والأسهم الأرضية، وتجديد الخطوط الأرضية في عدد من التقاطعات الرئيسة، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب توفير جميع متطلبات السلامة أثناء تنفيذ الأعمال للمحافظة على الحركة المرورية في تلك المواقع، وتحقيق أعلى مستويات السلامة على شبكة الطرق في إمارة دبي».