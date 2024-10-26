الامارات | منصور بن محمد يزور معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية» في دورته الثامنة المقامة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، وتستمر حتى غد.

وتُعد الدورة الحالية الأكبر في تاريخ المعرض منذ انطلاقه، وهو يعتبر من بين أكبر المعارض المتخصصة في هذا المجال على مستوى العالم، حيث تشارك في نسخته الحالية المقامة على مساحة تزيد على 30 ألف متر مربع، 400 شركة عارضة من 40 دولة تمثّل أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة في التجهيزات الرياضية، والمكمّلات الغذائية، واللياقة البدنية وبناء الأجسام، بينما من المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار حتى ختامه في يومه الثالث.

وتفقّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من أجنحة الشركات العارضة، يرافقه نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان بلهول، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والرئيس التنفيذي للمجموعة الإيطالية للمعارض في الشرق الأوسط، فرانشيسكو سانتا، حيث استمع سموه إلى شرح حول جديد الدورة الثامنة من المعرض، والشركات العالمية الكبرى المشاركة، وما تعرضه من أحدث منتجاتها في مجالات التدريب واللياقة وبناء الأجسام، والتغذية الصحية والملابس والأجهزة الرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة المقامة في إطار المعرض، من بينها بطولة بناء الأجسام للهواة، التي يشارك فيها أكثر من 3000 هاوٍ.

واطلع سمو رئيس مجلس دبي الرياضي على جانب من المنتجات المعروضة والمرتبطة جميعها برياضة بناء الأجسام، حيث أشاد سموه بجهود المنظمين وحرص مجلس دبي الرياضي على دعم تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يلعب دوراً حيوياً في نشر وتطوير مختلف أنواع الرياضات، وزيادة إسهام الرياضة في الاقتصاد المحلي، وتوفير مزيد من فرص العمل.

ويشارك في الحدث الذي يجمع ثلاثة معارض هي «دبي لبناء الأجسام» و«دبي أكتِف»، و«دبي أكتِف إنداستري»، أكثر من 600 رياضي ومدرب متخصص في التدريب واللياقة البدنية والصحة، يتقدمهم بيغ رامي، بطل العالم لبناء الأجسام مرتين وبطل مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، وروني كولمان الفائز باللقب ثماني مرات، وفيل هيث الفائز باللقب سبع مرات، وديكستر جاكسون الفائز باللقب مرتين، وكاي جرين حامل لقب بطولة آرنولد كلاسيك ووصيف بطولة مستر أولمبيا، إضافة إلى اللاعب المحترف هادي شوبان وصيف مستر أولمبيا ثلاث مرات، الذين سيشاركون خبراتهم حول طرق التدريب والحالة الذهنية المناسبة لتحقيق البطولات، ضمن منصة حوارات معرض دبي لكمال الأجسام، كما سيتاح لعشاق الرياضة لقاءهم.

وتستقطب فعاليات معرض «دبي أكتِف» مجموعة من أبرز الرياضيين العالميين، بمن فيهم ليانا ديب وكايلا إتسينس وكورتني بلاك، حيث يشرفون على دورات اللياقة البدنية، ويديرون الجلسات الحوارية.

كما تشهد دورة هذا العام عودة مبادرة المدارس المصممة لإلهام الجيل المقبل من عشاق اللياقة البدنية، حيث تقدم تذاكر مجانية للطلاب في دولة الإمارات، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومؤسسة جيمس التعليمية، ما يشجع الشباب على تبني نمط حياة نشط، والتعلم من الخبراء في قطاع الرياضة.