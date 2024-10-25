شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام بـ"الاتصال الخليجي": نتطلع إلى عام مليء بالتحولات الإيجابية والان نبدء بالتفاصيل



وقال وزير الإعلام في كلمة الافتتاح: "إن قافلة اليوم تسير لتعزز أواصر التعاون والتواصل، ونستمر في بناء سبل المستقبل بين دول خليجنا العزيز، ونرسم معًا هوية مؤثرة ومستدامة لأوطاننا بمداد الطموحات، ونتوحد لنصنع الغد باسمه ورسمه، ونسجل وسم التواصل الحكومي بين دولنا في كل مكان، مؤمنين بأن رمزية العُلا التاريخية هي نقطة الانطلاق نحو الغد بأبعادها العميقة ورسوخها عبر الأزمنة". القيم الثقافية المشتركة وأضاف: "إننا نهدف إلى تعزيز القيم الثقافية المشتركة لدولنا الخليجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتفاعل بين مؤسساتنا الإعلامية والحكومية، التي تعزز الفهم المتبادل وعمق الترابط بين شعوبنا لنتحلى جميعًا بروح الفريق الواحد، حيث نمتلك اليوم الأدوات اللازمة لتقديم محتوى إعلامي أكثر تميزًا وفاعلية، ولنعكس الصورة الإيجابية لدولنا".

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وفي ختام كلمته أكد وزير الإعلام نضج أعمال مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي الخليجي، مبينًا أن نسخة العام القادم في المملكة ستشهد انضمام العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتوسيع الاستفادة من اللقاء، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد مليء بالتحولات الإعلامية الإيجابية، ومواصلة العمل في تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تبادل الخبرات إلى ذلك، استكمل مساعد وزير الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أعمال اللقاء، مشيرًا إلى الاستمرار والعمل الدؤوب اليوم وكل يوم على فتح آفاق جديدة، نحو ما يمكن الإسهام به من قصص تضاف إلى صفحات العُلا.

وقال: "نرحب بكل فكرة وكل رؤية نتشاركها في هذا اليوم الزاخر بالتعاون والشراكات".



وخلال اللقاء, ناقش رؤساء وفود المراكز والمكاتب عددًا من المقترحات من أبرزها، إنشاء آلية لتبادل وسائط متعددة تدعم العمل الاتصالي الخليجي، لاسيما في الأيام الوطنية والمناسبات المشتركة، إضافةً إلى الاتفاق على وضع خطة تنفيذية للتدريب وتبادل الخبرات حضوريًا وافتراضيًا.

الحضور في اللقاء وحضر أعمال اللقاء الثاني عددٌ من رؤساء وفود مراكز ومكاتب الاتصال بدول مجلس التعاون، ومنهم رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر، والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني في البحرين أحمد العريفي، ورئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام في المملكة العربية



وضمن أعمال اللقاء, عقدت جلسات معرفية استعرض فيها رؤساء وفود المراكز والمكاتب العديد من المشروعات التي حظيت بالتفاعل وتبادل الآراء والأفكار، وتشارك الخبرات والتجارب الاتصالية المختلفة من الدول المشاركة.

التحوُّل الإعلامي وفي ختام الجلسات قدّم مساعد وزير الإعلام درعًا تذكاريًا لرؤساء وفود مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي وممثليهم، وللشريك الإستراتيجي، ولضيف شرف اللقاء، وشركاء المشروع.



يذكر أن اللقاء جاء لمواكبة التحوُّل الإعلامي الذي أعلنه وزير الإعلام مطلع هذا العام 2024م، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد مساحة للاطلاع على أفضل ممارسات الاتصال الحكومي وتطويرها، والإسهام في إعداد مبادرات نوعية تواكب المناسبات والأحداث، وتعزيز الجهود الاتصالية بما ينعكس إيجابًا على العمل الاتصالي الخليجي المشترك.



وجاء اختيار محافظة العلا لعقد اللقاء الخليجي، كونها وجهة طبيعية ومتحفًا نابضًا بالحياة، وموقعًا عالميًّا بارزًا، يعكس التراث الثقافي والتاريخي الممتد للحضارات منذ آلاف السنين، ويستضيف مختلف الفنون والفعاليات العالمية.

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري في مسرح مرايا بمحافظة العُلا، أعمال اللقاء الثاني لرؤساء وفود مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظمه مركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.وقال وزير الإعلام في كلمة الافتتاح: "إن قافلة اليوم تسير لتعزز أواصر التعاون والتواصل، ونستمر في بناء سبل المستقبل بين دول خليجنا العزيز، ونرسم معًا هوية مؤثرة ومستدامة لأوطاننا بمداد الطموحات، ونتوحد لنصنع الغد باسمه ورسمه، ونسجل وسم التواصل الحكومي بين دولنا في كل مكان، مؤمنين بأن رمزية العُلا التاريخية هي نقطة الانطلاق نحو الغد بأبعادها العميقة ورسوخها عبر الأزمنة".وأضاف: "إننا نهدف إلى تعزيز القيم الثقافية المشتركة لدولنا الخليجية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتفاعل بين مؤسساتنا الإعلامية والحكومية، التي تعزز الفهم المتبادل وعمق الترابط بين شعوبنا لنتحلى جميعًا بروح الفريق الواحد، حيث نمتلك اليوم الأدوات اللازمة لتقديم محتوى إعلامي أكثر تميزًا وفاعلية، ولنعكس الصورة الإيجابية لدولنا".وفي ختام كلمته أكد وزير الإعلام نضج أعمال مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي الخليجي، مبينًا أن نسخة العام القادم في المملكة ستشهد انضمام العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لتوسيع الاستفادة من اللقاء، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد مليء بالتحولات الإعلامية الإيجابية، ومواصلة العمل في تحقيق الأهداف المشتركة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.إلى ذلك، استكمل مساعد وزير الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أعمال اللقاء، مشيرًا إلى الاستمرار والعمل الدؤوب اليوم وكل يوم على فتح آفاق جديدة، نحو ما يمكن الإسهام به من قصص تضاف إلى صفحات العُلا.وقال: "نرحب بكل فكرة وكل رؤية نتشاركها في هذا اليوم الزاخر بالتعاون والشراكات".وخلال اللقاء, ناقش رؤساء وفود المراكز والمكاتب عددًا من المقترحات من أبرزها، إنشاء آلية لتبادل وسائط متعددة تدعم العمل الاتصالي الخليجي، لاسيما في الأيام الوطنية والمناسبات المشتركة، إضافةً إلى الاتفاق على وضع خطة تنفيذية للتدريب وتبادل الخبرات حضوريًا وافتراضيًا.وحضر أعمال اللقاء الثاني عددٌ من رؤساء وفود مراكز ومكاتب الاتصال بدول مجلس التعاون، ومنهم رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر، والرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني في البحرين أحمد العريفي، ورئيس مركز التواصل الحكومي والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن مجرشي، ومدير عام مركز التواصل الحكومي في سلطنة عمان إبراهيم السالمي، ومدير إدارة الدراسات والتخطيط الإستراتيجي في مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر سعود البوعينين، ونائب سفير الكويت المستشار حمد السلوم، والمدير العام للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بوحجي.وضمن أعمال اللقاء, عقدت جلسات معرفية استعرض فيها رؤساء وفود المراكز والمكاتب العديد من المشروعات التي حظيت بالتفاعل وتبادل الآراء والأفكار، وتشارك الخبرات والتجارب الاتصالية المختلفة من الدول المشاركة.وفي ختام الجلسات قدّم مساعد وزير الإعلام درعًا تذكاريًا لرؤساء وفود مراكز ومكاتب الاتصال الحكومي وممثليهم، وللشريك الإستراتيجي، ولضيف شرف اللقاء، وشركاء المشروع.يذكر أن اللقاء جاء لمواكبة التحوُّل الإعلامي الذي أعلنه وزير الإعلام مطلع هذا العام 2024م، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإيجاد مساحة للاطلاع على أفضل ممارسات الاتصال الحكومي وتطويرها، والإسهام في إعداد مبادرات نوعية تواكب المناسبات والأحداث، وتعزيز الجهود الاتصالية بما ينعكس إيجابًا على العمل الاتصالي الخليجي المشترك.وجاء اختيار محافظة العلا لعقد اللقاء الخليجي، كونها وجهة طبيعية ومتحفًا نابضًا بالحياة، وموقعًا عالميًّا بارزًا، يعكس التراث الثقافي والتاريخي الممتد للحضارات منذ آلاف السنين، ويستضيف مختلف الفنون والفعاليات العالمية.