شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. حرائق غابات الأمازون تلتهم مساحة بحجم سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تحليل جديد لصور الأقمار الاصطناعية، أن حرائق غابات الأمازون في البرازيل دمرت مساحة بحجم سويسرا خلال عام 2024.

كان أفاد تقرير نشر قبل أيام، بأن منطقة تتجاوز حجم دولة بيلاروسيا احترقت في البرازيل، خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2024، بحسب مبادرة شبكة "ماب بيوماس". حرائق غابات الأمازون في البرازيل وذكرت أن 38ر22 مليون هكتارًا احترقت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وجاءت بزيادة بنسبة 150% عن المساحة التي احترقت في نفس الفترة في عام 2023. غابات الأمازون وتشكل المنطقة 6ر2% من مساحة أراضي البرازيل، وهي أكبر من مساحة بيلاروس البالغة (29ر20 مليون هكتار).

كما أنها تقريبًا نفس مساحة رومانيا (23 مليون هكتار).