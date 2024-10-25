شكرا لقرائتكم خبر عن قلق ألماني من نشر قوات كورية شمالية في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن التقارير التي تتحدث عن إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا "مقلقة للغاية".

وأضاف: "لا يمكن الاستهانة بهذا الأمر. وهذا بالطبع أمر من شأنه أن يزيد من تصعيد الموقف". نشر قوات كورية شمالية في روسيا وذكر "شولتس" أن هذه الخطوة تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وضع عصيب.



وأضاف أن هذا يُشكل أيضًا سببًا لمواصلة السعي لتحقيق سلام عادل، وتقديم دعم "ثابت وجدير الثقة" لأوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني قد صرح، في وقت سابق، بأنه يتوقع أن تبدأ روسيا في نشر جنود كوريين شماليين، اعتبارًا من بعد غد الأحد أو الاثنين.

