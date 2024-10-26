الامارات | حسين الشحات: لا أجد كلمات أقولها عن العين.. مكانته كبيرة في قلبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب فريق الأهلي المصري حسين الشحات، إنه سيخوض مواجهة الأهلي والعين التي ستقام الثلاثاء المقبل، في كأس القارات للأندية بمشاعر خاصة، مبيناً أن الفترة التي لعب خلالها في صفوف «الزعيم» لا يمكن أن ينساها، مشدداً على أنه لا يجد كلمات يقولها عن النادي الذي لديه مكانة كبيرة في قلبه.

وقال حسين الشحات لـ«الإمارات اليوم» إن الأهلي حقق انتصاراً في توقيت مهم جداً بتتويجه بلقب كأس السوبر المصري، التي أقيمت في أبوظبي الخميس الماضي، موضحاً: «الفوز على الزمالك في نهائي كأس السوبر، جاء في الوقت المناسب، خصوصاً أن الفريق سيخوض مواجهة مهمة جداً أمام العين في كأس القارات للأندية الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة».

وشدد على صعوبة مواجهة فريقه السابق، وقال: «العين فريق كبير، لعبت معه موسماً وحالفني التوفيق بشكل كبير، لذلك فالمباراة بالنسبة لي ستكون صعبة، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع الأهلي، ونحقق الفوز».

وأضاف: «أتمنى أن يقدم الأهلي والعين مباراة كبيرة، وأن يكون التوفيق من نصيب الأهلي، حيث إنني لا أعرف ماذا يمكن أن أقول عن العين الذي لديه مكانة كبيرة في قلبي».

أما بالنسبة إلى الفوز على الزمالك، وأحداث المباراة، فقال: «المباراة كانت صعبة، وأهدرنا العديد من الفرص، أبرزها انفراد أهدرته، وكرة أخرى من وسام أبوعلي، وفرصتان في العارضة والقائم، ولكن حالفنا التوفيق في ركلات الترجيح لحسم اللقب لمصلحة الأهلي، إذ إننا كنا نسعى لتعويض خسارتنا لقب كأس السوبر الإفريقي، في اللقاء الذي لم نكن موفقين فيه بشكل كبير، وكانت لدينا رغبة كبيرة في الرد وتعويض هذه الخسارة».

يذكر أن الأهلي والعين يلتقيان الثلاثاء المقبل في الدور الثاني من البطولة التي استحدثها الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحت مسمى كأس القارات للأندية، حيث افتتح «الزعيم» منافسات البطولة بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بستة أهداف مقابل هدفين، بينما سيحصل الفائز من الأهلي والعين على كأس إفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ويتأهل لمواجهة الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي.

وشهد شهر يناير من عام 2018 انتقال حسين الشحات إلى صفوف العين قادماً من «مصر المقاصة» على سبيل الإعارة، قبل أن يفعل «الزعيم» بند الشراء، إذ لعب الشحات عاماً استثنائياً مع نادي العين، حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل كبير.

وشارك حسين الشحات مع العين في 33 مباراة بإجمالي 2627 دقيقة لعب، سجل 15 هدفاً وصنع 17 هدفاً، وتلقى 5 بطاقات صفراء.

وأسهم حسين الشحات في قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي بالحصول على ثنائية الدوري والكأس، حيث أسهم بتصدر «الزعيم» لائحة الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما حصل على لقب كأس رئيس الدولة بفوزه في المباراة النهائية على الوصل بهدفين مقابل هدف.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصري يسجل في بطولة كأس العالم للأندية خارج صفوف النادي الأهلي، كما يعد أول لاعب مصري يشارك في المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية، بينما أعلن الأهلي ضم حسين الشحات من العين في 6 يناير 2019، بعد حسم مسؤولي الفريق المصري الصفقة الشتوية الأبرز في السنوات الماضية.