شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. هطول أمطار على نجران وجيزان والان نبدء بالتفاصيل

طقس جيزان ونجران

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران.وشملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.كما هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.وشملت مدينة جيزان ومدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية ومحافظات هروب، والريث، والداير، والعيدابي، فيفا، والعارضة، وضمد، وصبيا، وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.