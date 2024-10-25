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شاهد بالصور.. هطول أمطار على نجران وجيزان

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واس - نجران - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران.
وشملت مدينة نجران، وأنحاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.

طقس جيزان ونجران

كما هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على منطقة جازان.
وشملت مدينة جيزان ومدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية ومحافظات هروب، والريث، والداير، والعيدابي، فيفا، والعارضة، وضمد، وصبيا، وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.
هطول أمطار على جازان - واس
هطول أمطار على جازان - واس
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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