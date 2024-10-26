معلومات الجديد: هوكشتاين سيزور تل ابيب الأحد وقد يصل إلى بيروت بعدها إذا حصل على أجوبة إيجابية

أفادت معلومات قناة الجديد، بأن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيزور تل ابيب الأحد وقد يصل إلى بيروت بعد إذا ما عاد من إسرائيل بأجوبة إيجابية عن وقف اطلاق النار".
أشار المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، في تصريح، إلى "أنني أعتقد أنه يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفق القرار 1701".
ولفت إلى أن "إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام بالقرار 1701 والحقيقة أنهما لم يلتزما به".
وأضاف هوكشتاين "يجب السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالانتشار فعليا في جنوب لبنان والقيام بوظيفتها".
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