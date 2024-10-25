عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات في المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، اليوم، معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث الوزيران، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتطرقا إلى أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي، وثمنا دورها المهم في تمتين وتعميق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والتي ترتكز على أسس صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والسعي من أجل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وبحث سموه ومعالي أنتوني بلينكن، القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية تكثيف الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين كافة وناقشا المستجدات في لبنان.

حضر اللقاء، معالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.