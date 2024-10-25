رئيس إندونيسيا الجديد وحكومته يبدأون عملهم بنشاط عسكري

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ الرئيس الإندونيسي الجديد برابوو سوبيانتو ووزراء حكومته، اليوم الجمعة، نوبة نشاط على الطراز العسكري في أكاديمية عسكرية في مقاطعة جاوة.

وظهر الرئيس والوزراء، مرتدين الزي العسكري وهم يبدأون نشاطهم في الأكاديمية العسكرية الوطنية في مدينة "ماجيلانج".

كان الوزراء ونوابهم تودهوا إلى جاوة الوسطى على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية من طراز "هيركيوليس سي 130- جي" أمس الخميس.

وبحسب بيان مكتوب صادر عن الفريق الإعلامي للرئيس برابوو، فقد طلب من المجموعة الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحا لممارسة الأنشطة الرياضية وتمارين المشي.

وقال الرئيس برابوو سوبيانتو، الجنرال السابق البالغ من العمر 73 عاما، اليوم الجمعة، في كلمته الافتتاحية في الأكاديمية، إنه لا يقصد تشكيل حكومة عسكرية، ولكنه أراد التأكيد على أن "الأسلوب العسكري" يجرى تطبيقه عادة في الحكومة وحتى في الشركات من أجل تعزيز الانضباط والولاء للأمة والبلد.

وأضاف برابوو سوبيانتو "لم أطلب منكم أن تكونوا موالين لبرابوو، بل أن يكون ولاؤكم لبلدنا وأمتنا، إندونيسيا". وبالإضافة إلى نوبة النشاط، عقد الرئيس الإندونيسي أيضا اجتماعا مع حكومته تناول عددا من المواضيع، من بينها اهتمام والتزام كل وزارة ومؤسسة بالعمل من أجل القضاء على الفقر ومحاربة الفساد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة.