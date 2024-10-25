انت الان تتابع خبر ابو مازن يدعم دعوة الخنجر بشان منصب رئاسة البرلمان: مهمة لتقوية الصف السني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أبو مازن في منشور تابعته الخليج 365، ان "الدعوة التي وجهها اخي الشيخ خميس الخنجر جديرة بالتلبية وهي مهمة لجهة تقوية الصف السني والتفكير بما هو ات مع ما تتضمنه من دعم واحترام لخيار الأغلبية".وأضاف: "الا اننا نرهن كل تحرك بالاتفاق المسبق على مرشح واحد يتفق عليه الجميع بغية الالتفات الى إقرار القوانين الملحة وتلبية المتطلبات الأكثر الحاحا لجمهورنا الذي زرع الثقة فلم تحصد وعقد الامال فخابت ومل الانتظار على ناصية الوعود البراقة والخطابات غير المثمرة منذ سنوات طوال".