جنبلاط: البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع وهذا غير ممكن

أشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إلى أنّ "البعض في لبنان يريد تطبيق القرارات الدولية عبر الفصل السابع، وهذا غير ممكن ويجب اللجوء للحوار".

وتمنى في حديث لـ"روسيا اليوم"، "ألا يحدث سيناريو غزة في لبنان لكن هذا يظلّ مجرّد تمنٍّ، وكيف تقف الحرب إذا لم تشعر إسرائيل بالضغط؟ وإلى أين ستصل وما أطماعها الجديدة؟"، معتبرا أنه "آن الأوان للدول الخارجية مثل ايران أن تعلم بأنّ هناك دولة في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "مسار وقف النّار تقوده الدول الكبرى".

ولفت الى أننا "نسمع بخططٍ استيطانيّة والوصول إلى ما بعد الليطاني، وبالعودة لنظريات أيام التوراة الأفضل أن نعرف الحقيقة".