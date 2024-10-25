شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مقتل 12 شخصا وإصابة 60 في هجوم الاحتلال على 55 مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على لبنان

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض اليوم الجمعة، إن إسرائيل شنت هجمات على 55 مستشفى، منها 36 مستشفى تم استهدافه بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 60 آخرين.وأوضح الأبيض في تصريحات للصحفيين أن ثمانية مستشفيات أصبحت مغلقة، بينما لا تزال سبعة مستشفيات تعمل جزئيا.وأضاف أن فرق الإسعاف تعرضت لهجمات في مناطق مختلفة، ما أدى إلى مقتل 151 شخصا وإصابة 212 آخرين.وذكر أنه من بين المسعفين القتلى، هناك ثمانية لا يزالون في سياراتهم الإسعافية في جنوب لبنان، إذ يمنع الجيش الإسرائيلي الجميع من الوصول إليهم.وقال الأبيض: "إن الهجمات على القطاعين الطبي والإسعافي في لبنان اعتداءات مباشرة ومتعمدة"، مضيفا أن جيش الاحتلال يعلن أن لديه معلومات استخباراتية إزاء ما يحدث في لبنان، لذا لا يمكن القول إن الهجمات وقعت عن طريق الخطأ. واختتم الأبيض قائلا إن ما يحدث "جريمة حرب".