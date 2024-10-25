سلمى شريف سلامة تكشف صحة أنباء إنفصال والديها

ميرنا وليد - بيروت - في ظل الأنباء المتداولة عن انفصال الثنائي المصري شريف سلامة وداليا مصطفى بعد 17 عامًا من الزواج، جاءت ابنة الممثلين سلمى لتوضح الحقيقة، عبر بث مباشر على حسابها على تيك توك، فأوضحت أن ما تم تداوله هو مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق.



وقد تحدثت بعض التقارير عن أن انفصال شريف وداليا تم بشكل شفهي بسبب خلافات مستمرة، مع وجود مساعٍ للتصالح بينهما. كما أشار البعض إلى عدم ظهورهما معًا في مناسبات عامة مؤخرًا، وكان آخرها غياب داليا عن حفل تكريم زوجها في جوائز الإبداع لمسلسلات رمضان، حيث حصل مسلسل "كامل العدد" على جائزة أفضل مسلسل كوميدي.

بينما التزم الزوجان الصمت تجاه هذه الشائعات، أقدمت الفنانة منال سلامة، شقيقة شريف، على التأكيد بأن العلاقة بين شقيقها وزوجته ما زالت قائمة ولا توجد أي خلافات بينهما. وأضافت أن غياب داليا عن بعض الفعاليات يعود إلى انشغالها بتصوير عمل فني خارج البلاد، مشددة على استقرار علاقتهما.