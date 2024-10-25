ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل السوري قصي خولي البرومو الرسمي لـ برنامج من سيربح المليون، الذي سيقدمه لأول مرة خلفاً للإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

ممن جهة أخرى كان قد نفى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي شائعة اعتناقه الدين الإسلامي، حيث أورد على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ليست المرة الأولى التي يطلقون فيها هذه الشائعة فقد بدأوا بها منذ أن بدأت بتقديم برنامج من سيربح المليون على محطة MBC، وفي كل مرة كنت أنفي هذه الشائعة، مرة جديدة اليوم، أجد نفسي مضطرا لنفيها بشكل قاطع، لأني مسيحي -ماروني، وأفتخر بديانتي وانتمائي الوطني والطائفي.

ولكن هذا لا يمنع أني أحب الإسلام، والنبي الكريم وآل بيته، ولا فرق عندي بين مسيحي ومسلم إلا بالأخلاق والأدب والإنسانية والتقوى، فأرجو ممن ينشرون مثل هذه الشائعة عن محبة أو عن سوء نية أن يكفوا عن ذلك وشكرا."

كانت هذه تفاصيل خبر طرح البرومو الرسمي لـ برنامج "من سيربح المليون" من تقديم قصي خولي - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.