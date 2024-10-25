مؤثر باكستاني يستعرض تقنية الدفع ببصمة اليد في الصين ويثير جدلاً واسعاً - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر مؤثر باكستاني مقطع فيديو يبرز تجربة استخدام تقنية الدفع عبر راحة اليد في أحد متاجر البقالة في الصين، ما يسلط الضوء على الأنظمة المتقدمة للدفع في البلد.



المدون حمزة يوسف أثار الانتباه بفيديو نشره على حسابه، وحقق آلاف المشاهدات في فترة زمنية قصيرة. يحمل الفيديو عنوان "الصين تعيش في العام 2025"، ويظهر فيه يوسف برفقة مجموعة من أصدقائه وهم يتناقشون حول فوائد وسلبيات هذه التقنية قبل دخولهم إلى متجر في منطقة تشوتشو لتجربتها.

عند صندوق الدفع، يوضح أحد الأصدقاء وجود خيارات متعددة للدفع، منها مسح الهاتف أو استخدام رمز الاستجابة السريع، لكن الطريقة الأكثر بساطة كانت عرض راحة اليد أمام الماسح الضوئي. يظهر أحد الأصدقاء وهو يمرر يده على الجهاز، ليؤكد له أمين الصندوق أن عملية الدفع قد تمت بنجاح. ويتعجب يوسف وزملاؤه من سرعة وسلاسة هذه المعاملات.

أثار الفيديو ردود فعل متنوعة بين المعلقين، حيث اعتبر البعض هذه الخدمة خطوة ثورية نحو اعتمادها كوسيلة دفع عالمية، بينما عبر آخرون عن قلقهم بشأن تأثير أشعة الليزر على الصحة. هذا ليس الفيديو الأول الذي يتناول هذه التقنية، فقد انتشر قبل عدة أشهر مقطع يظهر فتاة آسيوية تسجل بصمة كفها على جهاز في محطة مترو لتستخدم يدها لدفع ثمن تذكرتها. وقد شارك رجل الأعمال الهندي هارش جوينكا جزءًا من هذا المقطع على حسابه في إكس، معلقًا: "تستمر التكنولوجيا في تبسيط حياتنا".