وثائقي جديد يستعرض كواليس الدوري السعودي: "رحلة مثيرة في عالم كرة القدم" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تستعد منصة نتفليكس لإطلاق مسلسل وثائقي جديد يحمل عنوان "الدوري السعودي" في 21 تشرين الثاني، ليأخذ المشاهدين في رحلة مثيرة إلى أعماق كواليس أحد أغلى وأشهر الدوريات في العالم، يقدم هذا المسلسل، المكون من ست حلقات، فرصة فريدة لاستكشاف التحولات الكبيرة التي يشهدها الدوري السعودي، والتعرف على الأسماء اللامعة التي انضمت إليه مؤخرًا.



المسلسل، الذي أنتجته شركة "Whisper"، سيوفر لقاءات حصرية مع أبرز اللاعبين والمدربين والمحللين في موسم 2023/2024. يتناول المنافسة الشديدة بين الأندية الكبرى مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والاتفاق، حيث يسعى كل فريق للتنافس على لقب الدوري. كما يستعرض المسلسل رحلات اللاعبين العالميين الذين أضافوا بعدًا جديدًا لكرة القدم في السعودية، بدءًا من كريستيانو رونالدو في النصر، ونيمار في الهلال، وكريم بنزيما مع الاتحاد، وصولًا إلى ستيفن جيرارد الذي يقود فريق الاتفاق.

لا يقتصر المسلسل على الأندية العالمية، بل يستعرض أيضًا التحديات التي يواجهها نجوم الكرة السعوديون، مثل سالم الدوسري "الهلال" وفراس البريكان "الأهلي" وطلال حاجي "الاتحاد" وعبد الرحمن غريب "النصر"، مما يقدم لمحة عن الشغف الكبير الذي يدفع هذا الدوري ويجعله نابضًا بالحياة.