مشروع طريق الحرمين بجدة يتصدر نسب الإنجاز في مشاريع تصريف الأمطار

والمشروع الثالث هو مشروع تصريف مياه الأمطار في طريق الملك فيصل "عابر القارات" بنسبة إنجاز 79.16%، وتعتبر مشاريع أمانة محافظة جدة لتصريف مياه الأمطار ضمن أهم مشاريع البنية التحتية للمدينة؛ حيث يجري العمل حاليًا على تنفيذ 22 مشروعا تم الانتهاء من 14 مشروعا من بينها مشاريع تخفيض منسوب المياه السطحية.
مشاريع تصريف مياه الأمطار ونسبة إنجازها
- حي الهدى وجزء من الأجاويد 75.36%
- حي طيبة 66.71 %
- العبارة الصندوقية بشارع حائل 66.08 %
- حي الريان 54.47 %
- حي أبرق الرغامة 50.21%
- حي البساتين 49.75 %
- حي الفردوس 48.32 %
- منطقة القناة الشمالية 29.42 %
- منطقة المروة 22.11 %
- حي الحمراء 21.1 %
- منطقة وادي عشير 15.19%
- طريق مكة القديم 14.41 %
- الحمدانية 4.36%
- المنطقة الصناعية والرحمانية 3.30 %
- منطقة الشراع 2.65 %
- حي الياقوت 1.76 %
- الفلاح والحجاز 1.25 %
- الصواري 1.7 %
- حي الروضة 0.01%
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