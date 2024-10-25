شكرا لمتابعة خبر عن تشكل شاهقة مائية على شواطئ ‎جازان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع فيديو عبر المنصات الاجتماعية، لتشكل شاهقة مائية على شواطئ جازان، اليوم الجمعة، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة .

وأظهر المقطع المصور تعرض سماء جازان لإعصارًا قمعيًا، إذ بدت السماء رمادية من كثرة الغبار مع اشتداد الرياح بقوة، وسط تشكل الإعصار القمعي المعروف باسم “تورنادو” .

وتعد الشاهقة المائية، ظاهرة طبيعية تحدث فوق المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات والبحيرات.

وتظهر على شكل عمود ضخم من الهواء المختلط بالماء، يدور بشكل دوامي ويرتفع إلى السماء، وتشبه هذه الظاهرة الإعصار، ولكنها تحدث فوق الماء وتكون أصغر حجماً وأقل قوة.