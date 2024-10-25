شكرا لمتابعة خبر عن لحظة إعلان شاب قرغيزي دخوله الإسلام على يد إمام المسجد النبوي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو متداول، لحظات دينية وروحانية، رائعة، حينما أعلن شاب قرغيزي دخوله الإسلام على يد إمام المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير، أثناء زيارته للجامعة الإسلامية في بيشكيك.

وكانت جامعة قيرغيزستان الإسلامية في العاصمة القرغيزية بيشكيك، قد منحت اليوم الجمعة، شهادة الدكتوراه الفخرية لفضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، تقديرًا وعرفانًا من الجامعة بالجهود المتواصلة التي بذلها في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته الجامعة في بيشكيك لفضيلته، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان، إبراهيم بن راضي الراضي، ورئيس جامعة قيرغيزستان الإسلامية عضو مجلس العلماء عبدالشكور بن إسلام نارماتوف، وعدد من مسؤولي الجامعة ومنسوبيها من طلبة العلم، ومن طلاب الجامعة.