شكرا لمتابعة خبر عن سائحة صينية تتفاجئ بأطفال سعوديون يرحبون بها بالصيني ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاجئت سائحة أتت من الصين إلى المملكة ، خلال مرورها بإحدى السيارات ، بالأطفال داخلها يتحدثون معها باللغة الصينية.

ووثقت السائحة مقطع فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الصينية ، وهي تتحدث مع الأطفال التي وجدتهم يتحدثون معها بترحاب بلغتها الصينية ، بعدما قابلوها بالصدفة وسط شارع عام في المملكة.

وعلق رواد التواصل الأجتماعي علي لطافة الأطفال ولباقتهم في التحدث باللغة الصينية والترحاب بالسائحة القادمة من الصين .