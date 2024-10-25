شكرا لمتابعة خبر عن مقيم فلبيني يحكي قصة نجاحه المهني في المملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي مقيم فلبيني، يدعى كيم، تجربة عمله في المملكة، فضلاً عن الفرص المهنية التي نالها في إطار التحفيز المهني الذي حظي به داخل البلاد.

فأتى هذا المكى فى اطار مبادرة “انسجام عالمي”، التى أطلقتها وزارة الإعلام، من أجل تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة ضمن إطار مبادرات جودة الحياة التي تحقق رؤية المملكة 2030.

وقال كيم، إنه استطاع الحصول على فرص مهنية أكبر، فيما يعزو سر نجاحه الكبير إلى مديره السعودي الذي منحه تلك الفرص، وأضاف: السعودية بلد مرحب ودافئ ويتمتع شعبها بكرم أسطوري.

وخصصت المبادرة بتنظيم من الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، مجموعة فعاليات للمقيمين الفلبينيين، إذ تحتفل المملكة بثقافتهم المتنوعة عبر فعاليات مليئة بالألوان تجمع بين الفنون والفلكلور، بوجود 9 ثقافات متنوعة، فيما تحتضن الفعالية عروضاً غنائية وترفيهية عائلية تثري القلوب للزوار.

وعاش الزوار لحظات مختلفة على غرار تلك التي في الفلبين نفسها، إذ حظوا بتجربة غمرت الحاضرين بسعادة كبيرة وهم يتذوقون نكهات الأطعمة ويشاهدون العروض المليئة بالحيوية.

وتعكس المبادرة تقدير المملكة للوافدين المقيمين فيها من مختلف الجنسيات والثقافات، لإسهاماتهم الفاعلة في التنمية في جميع المجالات والقطاعات.

ومن المتوقع أن تسهم فعاليات المبادرة في تعريف مواطني المملكة، وسكانها، وزوارها بالتراث والمحتوى الثقافي للدول التي تمت استضافتها في فعاليات المبادرة لهذا العام.