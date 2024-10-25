فعاليات مهرجان الجونة السينمائي "اليوم الثاني".. تغطية خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلق اليوم الجمعة، فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ببرنامج حافل يتضمن ندوة خاصة للنجم محمود حميدة، يديرها الفنانة مريم الخشت، وذلك بعد تكريمه أمس في حفل الافتتاح ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي تقديرًا لمسيرته الفنية المميزة.

كما افتتح مهرجان الجونة السينمائي، معرضين للفنون البصرية، اليوم الجمعة 25 أكتوبر، الأول بعنوان "مدن مصرية احتضنت السينما"، والثاني بعنوان "محمد بكر.. ستون عاما من السينما "، برعاية الشريك الرسمي للفن والتصميم كايرو ديزاين ديستريكت - سي دي دي.

واستمر توافد الفنانين على السجادة الحمراء للمهرجان في دورته السابعة، التي تستمر من 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.

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أخبار مهرجان الجونة

إطلالات الجونة

فيديوهات مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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