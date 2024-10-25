"مناسبة للأجواء".. ناقد الموضة يعلق على قبعة محمود حميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- علاء أحمد:

ظهر الفنان محمود حميدة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدى قميصا أزرق وبنطلون بني وقبعة بيضاء مزينة بورود.

وعن هذه الإطلالة، علق خبير الموضة خالد عبد العزيز في تصريح خاص لموقع الخليج 365 قائلاً: "إن اختيار حميدة للقبعة كان موفقا للغاية، حيث تناسبت مع أجواء البحر والطبيعة، خاصة مع إضافة الورود عليها التي أضفت لمسة من الأناقة والحيوية.

وأضاف عبد العزيز أن الإطلالة كانت جيدة وغير جريئة، والقبعة الرجالية كانت متناسقة تماما مع إطلالته.

وأوضح أيضا أن الفنان نجح في خطف الأنظار بارتدائه لهذه القبعة، ما يؤكد على اهتمامه بالتفاصيل وأناقته حتى في المناسبات غير الرسمية.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة انطلق مساء أمس، وسيستمر حتى الأول من نوفمبر المقبل.

ويعتبر هذا المهرجان من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة، حيث يستقطب نخبة من صناع الأفلام والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المهرجان إلى دعم السينما العربية وتقديم منصة لعرض الأفلام الجديدة واكتشاف المواهب الشابة.



كما يسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي بين صناع الأفلام من مختلف الجنسيات.