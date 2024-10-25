هل كان التعامل مع يوسف شاهين صعبا؟.. محمود حميدة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

نفى الفنان محمود حميدة ما يتردد بشأن أن التعامل مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين، كان صعبا، مؤكدا أن من يردد هذا الكلام لابد أنه كان على خلاف في وجهات النظر معه.

وتابع حميدة في جلسة حوار أقيمت اليوم الجمعة 25 أكتوبر ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "هو كان يعرف عمله جيدا ومرتب جدا وكل شيء بميعاد وكل أعضاء الفريق على علم ماذا سيفعلون قبلها بوقت كافي، وهذا التنظيم يعفي كل الموجودين في العمل من مسؤولية كبيرة، وبدونها الشغل يكون أصعب من كده ألف مرة".

واستقبلت منطقة البلازا في مهرجان الجونة السينمائي، عددا كبيرا من نجوم ونجمات الفن، الذين حرصوا على حضور جلسة حوار النجم محمود حميدة، ضمن برنامج تكريمه ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة السابعة، التي انطلقت فعالياتها أمس الخميس 24 أكتوبر.

وقال الفنان محمود حميدة إن التمثيل من فنون التسالي "البعض قد يعترض على هذه الجملة ويقولون لأ نحن لا نسلي، ولكن في رأيي لو لا نسلي فلماذا سيشاهدنا الجمهور، وكلمة نسلي عظيمة جدا، فالجمهور عندما يدخل دور العرض وتُظلم القاعة وتضاء الشاشة ويخرج الممثلين فيتسلى عن همومه وينسى ويتركها خارج دور العرض، ويتلقى هموم جديدة، ولذلك أقول عليه السيد الجمهور لأنه الوحيد الذي يستطيع أن يقول رأيه فيما يتلقى، وهو الأعلى دائما".

كان النجم محمود حميدة عبر أمس عن سعادته بالحصول على جائزة الإنجاز الإبداعي من مهرجان الجونة السينمائي، وقيام المخرجة إيناس الدغيدي بتسليمه التكريم.

وقال حميدة في كلمته: "لازم أشكر السينمائية كبيرة القدر إيناس الدغيدي، أحسست أن كلمتها صادرة من القلب، وأعادتني مدة من الزمن، تعاوننا مع بعض طبعا، وكل همنا وقتها كان في الشغل، وساعات لا نركز كيف يرانا الآخرين الذين معنا في نفس العمل، اليوم مع كلمتها، وضحت لي كيف كنا متفاهمين، رغم أحيانا وقوع خلافات، لكن صاف يا لبن دائما".