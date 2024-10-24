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السفارة بالفلبين تحذر المواطنين من إعصار "كرستين" وتعلن رقم الطوارئ

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تهيب سفارة المملكة في الفلبين بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات، بشأن العاصفة الاستوائية إعصار "كرستين".
وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية في "إكس"، أنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية:- تهيب السفارة بالمواطنين الكرام أخذ الحيطة والحذر وإتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية بشأن العاصفة الاستوائية إعصار كرستين This is a Twitter Status
وفي حالة الطوارئ لاسمح الله يرجى التواصل على الأرقام التالية، والله خير الحافظين. This is a Twitter Status— Saudi Embassy in Philippines (@KSAembassyPH)
MO Nasa

MO Nasa

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