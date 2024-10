شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة بالفلبين تحذر المواطنين من إعصار "كرستين" وتعلن رقم الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

تهيب سفارة المملكة في الفلبين بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات، بشأن العاصفة الاستوائية إعصار "كرستين".وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية في "إكس"، أنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية: