ولا عزاء للسيدات لـ صدقي صخر يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان أسوان الدولي

أحداث الفيلم

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المخرج محمود زين في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:58 مساءً - في عرضه العالمي الأول، ينافس فيلم "" للمخرج محمود زين وبطولة الفنان صدقي صخر في المسابقة الرسمية بـفي دورته التاسعة التي تمتد من 2 وحتى 7 من مايو المقبل، وهو الفيلم المصري الوحيد بالمسابقة الرسمية.تدور الأحداث حول الأخوين زاهر ومراد اللذين حين تموت أختهما العشرينية غير المتزوجة، هيام، يكتشفان قبل بدء عملية الغُسل آثار على رقبتها وصدرها؛ ما يعوق استكمال الغسل خوفاً من الفضيحة.يقول المخرج محمود زين عبر بيان إعلامي عن فيلمه: "لطالما شغلتني فكرة الموت، وخصوصاً فكرة أن يموت الإنسان ويكتشف مَن حوله أمراً يجعله عرضه لإطلاق الأحكام بعدما أصبح جثة هامدة. تطورت الفكرة بعد ذلك؛ حتى أثارت سؤالاً أكثر إلحاحاً: ماذا لو كانت تلك الجثة لامرأة في مجتمع يهيمن عليه الذكور؟ وماذا لو كان الأمر متعلق بشرفها؟ هل ستحظى هذه المرأة وقد أصبحت جثة بأبسط حقوقها في أن تُغسَّل وتُكفَّن وتُدفَن بصورة شرعية أو سيمارس عليها المحيطون بها سلطتهم الذكورية وسُلطة العادات والتقاليد؟الفيلم من إخراج محمود زين كما أنه هو مؤلفه، وهو من إنتاج المعهد العالي للسينما، وبطولة صدقي صخر الذي عبَّر عن إعجابه وحماسه للفيلم قائلاً: "ما شجعني على المشاركة في هذا الفيلم هو موضوعه الجريء وتناوله للقضية من منظور مختلف، كما أن مشاركته في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة هو شهادة على دعمه لقضية المرأة وقوة تأثيره وقيمته الفنية العالية".يشاركالبطولة سهيلة الأنور ونادية حسن ومحمود يحيى، ومدير التصوير مؤمن علاء الدين، ومونتاج محمد ممدوح، والمنتج المنفذ علي سليمان، ومهندس الديكور محمد أسامة حسن، ومهندس الصوت رامي مجدي، وتصميم ومكساج الصوت عمرو سليمان، وتصحيح الألوان طارق عبد القادر، وتتولى MAD Distribution مهام التوزيع في العالم العربي، في حين تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.يمكنك قراءة.. مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرّم كندة علوشمحمود زين هو صانع أفلام مصري وُلِد في 1992، تخرَّج في كلية الصيدلة عام 2015، ثم بدأ بدراسة الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما في 2019. أخرج فيلمه القصير الأول و"لا عزاء للسيدات" Love Bites في 2024. كما عمل زين بوصفه كاتب سيناريو في عددٍ من المسلسلات ضمن ورش كتابة، من بينها المسلسل المصري الأب الروحي، والمسلسل السعودي وصية بدرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».