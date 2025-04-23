رنا رئيس بإطلالة ملائكية بالأبيض في أول ظهور بعد عقد قرانها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:58 مساءً - خطفت الفنانة رنا رئيس الأنظار في أول ظهور بعد احتفالها بعقد قرانها الذي تم في شهر رمضان الماضي 2025، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة ظهرت بها بإطلالة ملائكية حيث ظهرت بإطلالة أنيقة جمعت بين فستان أبيض طويل الأكمام، وشعر قصير بني اللون، في مشهد يعكس جمالاً هادئاً وأناقة أخاذة.

متابعو رنا رئيس يتغزلون في إطلالتها

نشرت رنا رئيس جلسة التصوير عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" لتنهال عليها التعليقات من أصدقائها ومتابعيها الذين تفاعلوا مع الصور بشكل كبير، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "يا جمالك يا رنا"، "حلاوتك في الأبيض"، "صور جميلة قوي"، "جمالك يا ريكا"، "قمر"، "صور جميلة أوي".

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رنا رئيس احتفلت بعقد قرانها يوم 17 من مارس الماضي، على خطيبها السابق يسري علي، وسط أجواء عائلية اقتصرت على حضور الأهل والأصدقاء، وعدد محدود من الفنانين أبرزهم داليا البحيري ودنيا عبد العزيز، وتألقت رنا رئيس بفستان أبيض ضيق، بأكمام منسدلة من التل، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي البسيطة مع طرحة الزفاف، كما ظهرت بمكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها.

تصريحات رنا رئيس في حبر سري

يُذكر أن رنا رئيس حلَّت خلال شهر رمضان الماضي، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري"، وخلال الحلقة أكدت رنا أنها تؤمن بالحسد، لكنها لم تصل إلى مرحلة الهوس، وقالت إنها مرت بالعديد من التجارب التي جعلتها تتوقف عن مشاركة كل التفاصيل الحلوة في حياتها، وقالت عن هذا الأمر: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية".

وقالت إنها شعرت بقوة تأثير الحسد بعد إعلان ارتباطها وتوتر علاقتها بخطيبها السابق قائلة: "ما فهمتش اللي حصل، حسيت إن في حاجة غريبة.. عين؟ ماعرفش، بس فعلاً دي كانت من أكتر المواقف اللي حسيت فيها بالحسد".

رنا رئيس أصبحت أكثر تحفظاً فيما تنشره عبر السوشيال ميديا حول حياتها الشخصية، وأكدت أنه إذا حدث ارتباط مجدداً؛ فلن تعلن الأمر سوى يوم حفل الزفاف.

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رنا رئيس شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين الأول هو: "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، بشرى، وتأليف وإخراج محمد سامي، والثاني "للأذكياء فقط" بمشاركة: حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، دعاء حكم وآخرين.



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