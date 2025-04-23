المخرجة هبة يسري عن تكريمها في مهرجان جمعية الفيلم: فخورة 

هبة يسري توجه رسالة شكر للقائمين على مهرجان جمعية الفيلم

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قصة فيلم "الهوى سلطان"

ختام الدورة الـ51 من مهرجان جمعية الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:58 مساءً - عبرت المخرجةعن سعادتها بالتكريم الذي حظيت به منعن فيلم "الهوى سلطان"، الذي خاضت من خلاله أولى تجاربها الإخراجية في عالم الأفلام الروائية الطويلة، بعدما كانت لها أكثر من تجربة في الأفلام القصيرة بفيلمي "اللون الأزرق"، و"ستو زاد- أول عشق"، إضافة إلى مشاركتها في إخراج مسلسل "سابع جار" الذي عرض عام 2017.وحرصتعلى نشر شهادات وتكريمات مهرجان جمعية الفيلم عبر صفحتها على "إنستغرام"، معلقة: "وهذا لأننا نسينا نتصور بالجوايز رغم أننا لبسنا وحطينا ماكياج ولكن نو بروبلم الحمد لله... شكراً لمهرجان جمعية الفيلم حقيقي فخورة جداً وبشكركم جداً على تشجيعكوا".ودارت أحداث فيلم "" حول علاقة صداقة عميقة بين سارة وعلي تعود إلى أيام المدرسة الابتدائية، مع مرور السنوات، أصبحا لا يفترقان، كل منهما يجد في الآخر الصديق المثالي، ولكن مع مرور الوقت، تبدأ الأمور في التغير، ونرى أحداثاً شيقة في إطار من الرومانسية والكوميديا.فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.يمكنكم قراءة.. هبة يسري رداً على اتهام سرقة فكرة فيلم الهوى سلطان: محاولة لإفساد فرحتناواختتمت أمس فعالياتللسينما المصرية في دورته الـ51 في حفل أقيم بمركز الإبداع بـ دار الأوبرا المصرية.وقدمت الاحتفالية الإعلامية بوسي شلبي، بحضور الفنانة ليلى علوي ضيفة شرف المهرجان، وتم توزيع الجوائز بعد إلقاء الناقد وليد سيف، رئيس لجنة التحكيم، بيان اللجنة، وعرض فيلم "رحلة 404" إخراج هاني خليفة الفائز بجائزة أحسن فيلم في المهرجان.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».