تكريم لبلبة في مهرجان أسوان لأفلام المرأة: نموذج للفنانة الشاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أبريل 2025 08:58 مساءً - قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم الفنانة لبلبة، في افتتاح الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، حيث يمنحها المهرجان جائزة إيزيس للإنجاز تقديراً لمشوارها السينمائي الطويل.

مشوار لبلبة بالغ الثراء والخصوصية

وأكدت إدارة المهرجان، أن مشوار الفنانة لبلبة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطاءها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلماً، تعاونت خلالها مع كبار المخرجين، مثل أنور وجدي، ونيازي مصطفى، ويوسف شاهين، وعاطف الطيب، ومحمد عبد العزيز، وسمير سيف، وأسامة فوزي.

كما تقاسمت البطولة مع نجوم كبار، مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة"، و"ضد الحكومة"، و"الآخر"، و"إسكندرية نيويورك"، و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير"، و"حسن مرقص"، كما حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العديد من الأفلام الكوميدية، مثل "عصابة حمادة وتوتو"، و"خلي بالك من جيرانك" و"احترس من الخط".

حصدت جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة

وأشارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، إلى أن لبلبة الطفلة الشقية التي قدمت للسينما 6 أفلام أشهرها "حبيبتي سوسو"، و"4 بنات وضابط"، و"البيت السعيد"، نجحت بعد أن أصبحت نجمة كبيرة أن تحصد جائزة أفضل ممثلة أكثر من مرة، من بينها جائزتان عام 1996 عن دورها في فيلم "ليلة ساخنة"، الأولى من بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي بباريس، والثانية من مهرجان كيب تاون بجنوب أفريقيا، كما حصلت على العديد من الجوائز عن دورها في فيلم "جنة الشياطين"، فيما شاركت في عضوية لجنة تحكيم 16 مهرجاناً سينمائياً دولياً و11 مهرجاناً عربياً.

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وأوضحت إدارة المهرجان أن لبلبة هي نموذج رائع للفنانة الشاملة، حيث درست الباليه الكلاسيكي، وقدمت كمغنية 268 أغنية، من بينها 30 أغنية للأطفال، حققت من خلالها نجاحاً كبيراً.

"آل شنب" آخر أعمال لبلبة الفنية

وكانت آخر أعمال لبلبة الفنية، من خلال فيلم "آل شنب" الذي عُرض في دور السينما يوم 31 أكتوبر الماضي، وهو من بطولة: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، إبتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تدور أحداث فيلم "آل شنب" في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم أربع شقيقات، وأبناءهم وأحفادهم وتنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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