شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى بالعالم.. "التخصصي" ينجح في عملية زراعة كبد روبوتية والان نبدء بالتفاصيل

زراعة كبد روبوتية

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زراعة الكبد

مستشفى الملك فيصل

الدمام - شريف احمد - نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في إجراء أول عملية زراعة كبد روبوتية بالكامل من متبرع حي باستخدام الفص الأيسر على مستوى العالم، لمريضتين في العقد الثالث والخامس من العمر تعاني إحداهما من التهاب الكبد المناعي الذاتي والأخرى من تليف المرارة الأولي.وحقق بذلك إنجازًا طبيًا عالميًا جديدًا يعيد الأمل لعدد أكبر من المرضى الذين يصنفون غير مؤهلين للزراعة في السابق، بسبب تحديات تشريحية أو طبية، حيث عاد الأمل لهم وذلك بفضل تقنيات الجراحة الروبوتية، التي تعزز مستوى الدقة في الجراحة، وتقلل فترة التعافي، وتخفض معدل المضاعفات.وأظهر الإجراء الطبي المبتكر، الذي نُفذ بقيادة الرئيس التنفيذي لمركز التميز لزراعة الأعضاء البروفسور ديتر برورينج، تحسنًا كبيرًا في تدفق الدم وتقليل الإجهاد على كل من المريضتين والمتبرعين، بفضل الدقة العالية للنظام الروبوتي، التي مكنت الفريق الطبي من تحقيق رؤية جراحية أكثر وضوحًا.وسجلت الحالتان فقدانًا طفيفًا للدم، بالإضافة إلى إقامة قصيرة في وحدة العناية المركزة استمرت ما بين يومين وأربعة أيام، ما يسلط الضوء على أهمية الإنجاز الطبي في تحسين إجراءات ونتائج زراعة الأعضاء، ما يفتح آفاقًا جديدة لعلاج المرضى بشكل أكثر أمانًا وكفاءة.وكانت عمليات زراعة الكبد باستخدام الروبوت تقتصر على استخدام الفص الأيمن فقط، حيث كانت القيود التشريحية والموانع الطبية تحول دون إمكانية استخدام الفص الأيسر، إلا أن هذا الإجراء الطبي المبتكر المتمثل في استخدام الروبوت لزراعة الفص الأيسر، يمهد الطريق لعلاج حالات معقدة كانت مستبعدة سابقًا من الزراعة.وعزّز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مكانته كمرجع عالمي في مجال الجراحة الروبوتية، حيث استطاع في عام 2023 تحقيق إنجاز غير مسبوق بإجراء أول عملية زراعة كبد روبوتية بالكامل على مستوى العالم، ليتبع ذلك بإجراء 31 عملية أخرى حتى الآن، ما يرسّخ قدراته التقنية والجراحية في هذا المجال.ولم يقف التخصصي عند هذا الحد، ففي عام 2024 عاد مجددًا ليحتل صدارة الأخبار بإجراء أول عملية زرع قلب روبوتية بالكامل في العالم، مؤكدًا بذلك ريادته المستمرة في تقديم حلول طبية مبتكرة تتماشى مع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الطبية الحديثة.يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالميًا، للسنة الثانية على التوالي، ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب "براند فاينانس" (Finance Brand) لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل المستشفيات الذكية في العالم لعام 2025 من قبل مجلة نيوزويك (Newsweek).