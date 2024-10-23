"تراث الأساطير".. محمد رمضان يمضي وقتاً مع عائلة الراحل عمر الشريف و يشارك هذه الصور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان مجموعة من الصور و مقاطع الفيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيها من داخل منزل الفنان المصري الراحل عمر الشريف، حيث قام بإظهرا عدد كبير من لقطاته الشهيرة و جوائزه بالإضافة إلى صورة قديمة تجمعهما في بدايات مسيرته الفنية.



و شارك رمضان صورة مع عائلة الشريف و علق عيلها بالقول: "تراث الأساطير ، أتشرف بتواجدي مع عائلة عمر الشريف".

و في وقت سابق، شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه صورة تجمعه بالفنان محمد منير، مشوقاً لمشروع فني جديد يجمعهما، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. عبر حسابه وعلق رمضان كاتباً رمضان: "ترقبوا، ثقة في الله نجاح"، مما أثار حماس المتابعين

كما نشر رمضان عدة صور من كواليس فيلمه الجديد "أسد أسود"، وأوضح أنه يعمل على مشروع آخر للموسم الرمضاني، مما جعل جمهوره يتساءل عن تفاصيل المسلسل، مؤكداً: "عندي مسلسل في رمضان أكيد بإذن الله بس سنة كام؟".

