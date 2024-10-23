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الاحتلال يدمر جميع المنازل المحيطة بمستشفيات شمال قطاع غزة 

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واس- غزة  0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يدمر جميع المنازل المحيطة بمستشفيات شمال قطاع غزة  والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تدمير جميع المباني السكنية المحيطة بمستشفيات كمال عدوان والعودة والإندونيسي شمال قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال أخرج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، نتيجة استمرار الحصار ونفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.

عدوان الاحتلال

وتعمد الاحتلال لقتل أي جريح أو مريض يقترب من بوابات تلك المستشفيات، التي تحولت لمصائد موت لقتل الفلسطينيين.
في سياق متصل، أعلنت مستشفى العودة في جباليا عن وجود نحو 150 جريحًا بداخلها، حياتهم مهددة بالخطر، في ظل نفاذ الأدوية والوقود.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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