شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مقر شركة لصناعات الطيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن الهجوم الذي استهدف مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية، اليوم الأربعاء، أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح.

ولم يدل يرلي كايا بمزيد من التفاصيل عن الهجوم على الشركة التي تقع على أطراف العاصمة أنقرة.

وغرد يرلي كايا عبر منصة إكس: " للأسف، لدينا شهداء وجرحى في هذا الهجوم". ولم يتضح من يقف وراء الهجوم. هجوم في تركيا وذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة أن مجموعة من المسلحين وصلوا إلى مدخل المجمع في سيارة أجرة أثناء تبديل نوبات الحراسة، وفجر أحد منفذي الهجوم، على الأقل قنبلة، بينما اقتحم الباقون المجمع.

وأضافت القناة أن إطلاق النار تواصل داخل المقر وأنه ربما يكون تم احتجاز رهائن من العاملين داخله.

وأفادت القناة برؤية مروحيات تحلق فوق مقر الشركة.

كانت قناة "إن تي في" ذكرت في وقت سابق أنه تم إرسال قوات أمن وسيارات إسعاف ورجال إطفاء إلى الموقع.