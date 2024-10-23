السعودية | برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود .. الدفاع المدني ينظم المؤتمر والمعرض الدولي الـ4 لعمليات الإطفاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياص

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تنظم المديرية العامة للدفاع المدني، المؤتمر والمعرض الدولي الـ (4) لعمليات الإطفاء، خلال الفترة من ( 5 – 7 نوفمبر 2024)، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء، وذلك في فندق الفورسيزن بمدينة الرياض.

ويهدف المؤتمر الذي سيتضمن فعاليات ومعارض وورش عمل، إلى تطوير قطاع مكافحة الحرائق من خلال استعراض أحدث ما تُوُصِّل إليه على المستوى الدولي في هذا المجال، ومناقشة أفضل الممارسات والمنتجات والخدمات والتقنيات المتقدمة.

ويستعرض المؤتمر والمعرض المصاحب، توظيف المملكة للتقنيات والأنظمة والتجهيزات المعززة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الإطفاء وإدارة الأزمات، والأفكار والإستراتيجيات التي ترسم الصورة العامة للسلامة من الحرائق في أنحاء العالم كافة لسلامة الأرواح وحفظ الممتلكات.

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