بالبوستر الرسمي.. سعد لمجرد يكشف عن موعد طرحه لأغنيته الجديدة "سقفة"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المغربي سعد لمجرد متابعيه البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة التي يحضر لها و تحمل إسم "سقفة" وذلك عبر حسابه الخاص، و علق لمجرد على منشوره بالقول: "غداً الخميس 24 نوفمبر بإذن الله سيتم طرح أغنيتي الجديدة “سقفة”! أتطلع إلى مشاركتكم هذا العمل الذي بذلنا فيه الكثير من الجهد، وأتمنى أن ينال إعجابكم.

شكراً لدعمكم الدائم، وانتظروا غداً تجربة موسيقية مختلفة!".

و في وقت سابق، شارك الفنان المغربي سعد لمجرد الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، وأحدث ضجة واسعة في شوارع باريس.

وقد ظهر سعد لمجرد وهو يتجول بالشارع بشعر زهري اللون، وقد إرتدي قميص من الجينز فوقه سترة باللون الأسود، وأضاف فولار نسائي على إطلالتها.

وظهر في الشوارع وهو يتجول ويرقص بحركات غريبة ملفت للأنظار بشكل واضح، وعلق: "السعادة تعدي، أترك روحك السعيدة تنير العالم".

