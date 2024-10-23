تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن هواتف Huawei nova 13 وnova 13 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي النقاب اليوم عن سلسلة هواتف Huawei nova 13 في السوق الصيني، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro، وتتوفر بسعر يبدأ من 378 دولار.

يتميز هاتف nova 13 بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، ودقة عرض 1084 في 2412 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz، كما تدعم الشاشة معدل لمس 300 Hz، وتعتيم 1440 Hz PWM، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وينطلق هذا الإصدار بنظام HarmonyOS 4.2، كما يتوفر بإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزويا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 60 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كما يضم هاتف nova 13 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، ويتميز الهاتف بأبعاد 161.4 في 75.3 في 6.98مم، ووزن 195 جرام، ويدعم الهاتف الإتصال بالأقمار الإصطناعية في السوق الصيني فقط.

من جانب أخر يأتي هاتف nova 13 Pro بشاشة LTPO OLED بحجم 6.76 إنش، بدقة عرض 1224 في 2776 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz، ومعدل لمس 300 Hz، وتعتيم 2160 Hz PWM، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما ينطلق هذا الإصدار بنفس الإختيارات في سعة التخزين.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات متغيرة f/1.4-f/4.0، مع مستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3 مرات، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يتميز إصدار Pro بأبعاد 163.4 في 74.9 في 7.82مم، ووزن 209 جرام، ويدعم الهاتف معايير IP65 في مقاومة الماء والغبار، ويتوفر nova 13 بسعر يبدأ من 378 دولار، بينما يتوفر nova 13 Pro بسعر يبدأ من 519 دولار.

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