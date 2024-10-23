تكنولوجيا: جهاز iPad mini (2024) يتوفر الآن في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتوفر جهاز iPad mini (2024) اللوحي اليوم في الأسواق العالمية بسعة تخزين 128 جيجا بايت وسعر يبدأ من 500 دولار.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن جهاز iPad mini (2024) في حدث عقد الأسبوع الماضي، واليوم يتوفر الجهاز للشراء في الأسواق العالمية، على أن يأتي النموذج الرئيسي بميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط وسعة 128 جيجا بايت.

كما يتوفر نموذج يدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi وأيضاً الشبكات الخلوية بسعر 650 دولار، أيضاً تقدم ابل إختيارات أخرى لسعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت.

وتعد الترقية الرئيسية في جهاز iPad mini هذا العام في دعم الجهاز برقاقة معالج Apple A17 Pro التي قدمت للمرة الأولى في هواتف iPhone 15 Pro، كما يأتي الجهاز اللوحي الجديد بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام لدعم منصة “Apple Intelligence”.

أيضاً من المقرر أن تدفع شركة ابل لاحقاً هذا الشهر تحديث iPadOS 18.1 والذي يأتي بمميزات Apple Intelligence، على أن تقدم ابل مزيد من مميزات الذكاء الإصطناعي خلال الأشهر المقبلة، إلا أن هذه المميزات تتوفر للمستخدمين في سوق الولايات المتحدة حصرياً.

من جانب أخر يأتي iPad mini بتحسينات في تقنية الإتصال مع دعم Wi-Fi 6E (ax)، ومعايير USB-C 3.2 Gen2 بسرعة نقل بيانات 10جيجابت لكل ثانية وهي سرعة مضاعفة للمعايير السابقة.

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