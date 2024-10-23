شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن رسميا مقتل هاشم صفي الدين في غارة إسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد حزب الله اليوم الأربعاء مقتل هاشم صفي الدين، والذي كان من المتوقع أن يصبح الأمين العام الجديد للحزب، في غارة إسرائيلية.

كانت إسرائيل أعلنت أنها قتلت صفي الدين في غارة جوية في وقت سابق من الشهر الجاري في الضاحية الجنوبية لبيروت. مقتل هاشم صفي الدين وكان من المتوقع أن يخلف صفي الدين، الأمين العام السابق حسن نصر الله، والذي قتل في غارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قتلت الغارات الإسرائيلية عددا كبيرا من كبار قادة حزب الله.

