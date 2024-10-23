شكرا لقرائتكم خبر عن عبر أبشر.. المرور السعودي يطرح لوحات مميزة تزامنًا مع ملتقى الصحة العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت الإدارة العامة للمرور لوحات مميزة تزامنًا مع ملتقى الصحة العالمي 2024، المقام خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي ينتهي غدًا الخميس الساعة الـ (10) مساءً. مزاد اللوحات وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن مزاد اللوحات الإلكتروني بالتزامن مع الملتقى، يتضمن طرح لوحتين للمركبات الخصوصي (د و ا 46، ص ح هـ 25) ولوحتين للدراجات النارية (ط ب 9000، ط ب 555). ونوهت إلى أنه في حال الإقبال العالي على المزاد خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد لانتهاء المزاد، فإنه سيتم تمديده تلقائيًا، مبينةً أهمية زيارة المنصة للتعرف على التعليمات الخاصة بالمزاد، وذلك لاستكمال المعلومات المطلوبة بكل يسر وسهولة.

يذكر أن جناح وزارة الداخلية يقدم لزوّار وضيوف الملتقى خدمات تجديد وطباعة رخص القيادة وسير المركبات وإصدار وتجديد وتفعيل جواز السفر، وتجديد وطباعة بطاقة الهوية الوطنية وإصدار بدل تالف للمواطنين، وطباعة هوية مقيم للمقيمين، يوميًا من الساعة الـ (10) صباحًا حتى الـ (7) مساءً.

