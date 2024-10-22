شكرا لمتابعة خبر عن ملتقى الصحة العالمي يشهد توقيع اتفاقية نهائية لتوطين الأنسولين بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد ملتقى الصحة العالمي 2024، المنعقد اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية نهائية لتوطين بعض بنود الإنسولين، برعاية معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.

وتأتي هذه الاتفاقية بالشراكة مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير الطبية، و شركتي سانوفي الفرنسية ونوفو نورديسك الدنماركية.

وتضمّنت الاتفاقية توطين ما بين 6 إلى 7 بنود من منتجات الإنسولين، وهو ما يعكس جهود المملكة في تعزيز قدراتها الإنتاجية، والتزامها في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للصناعات الدوائية بما يتوافق مع مستهدفاتها.

وتعزز الاتفاقية جهود المنظومة الحكومية؛ ممثلةً في وزارات الصحة، والاستثمار، والصناعة والثروة المعدنية في توطين الصناعة الطبية والدوائية، بما يحقق الأمن الدوائي، والصحي في المملكة، وتعزيز ريادة السعودية في الصناعة الطبية والدوائية بما يتواكب مع الاحتياجات والمتطلبات الدوائية فيها، في وقت يشهد فيه القطاع مرحلة تحوّلية تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية.

يذكر أن ملتقى الصحة العالمي الذي أقيم تحت شعار “استثمر في الصحة”، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بملهم شمال مدينة الرياض، شهد حجم استثمارات تجاوزت قيمتها 50 مليار ريال؛ للإسهام في معالجة التحديات العالمية الصحية، ورفع مستوى صحة المواطن.