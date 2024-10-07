ربط إلكتروني لـ 252 وقفا من إجمالي 477 أصلا عقاريا

قامت الهيئة العامة للأوقاف بربط إلكتروني لـ 252 وقفا وتوحيد مسمياتها، وذلك عبر عدة مراحل، منها العمل على مراجعة الأوقاف المدخلة من قبل فريق تفعيل نظام ناظر، والعمل على الأوقاف التي تحتوي على أصول مميزة، والعمل على الأوقاف الجديدة التي نظرت عليها الهيئة بعد تأسيسها.

477 أصلا عقاريا

ووصل عدد الأصول العقارية المرفوعة على النظام 477 وهي أصول تابعة لـ 252 وقفا، وتشتمل البيانات على المعلومات الرئيسية، والمستندات الرسمية، والعقود التأجيرية للأصول المستثمرة منها، ونفذت 122 عملية صرف عبر النظام.

وتجاوزت مبالغ عمليات الصرف النقدي التي تمت عبر النظام أكثر من 255 مليون ريال، وبلغت عمليات التحصيل 463 عملية تحصيل، وفقا للهيئة العامة للأوقاف لعام 2023.

91 ناظر وقف

أطلقت الهيئة خدمة تسجيل بيانات النظار والراغبين في أعمال النظارة، وفقا لما تضمنته لائحة تنظيـم أعمال النظارة، حيـث تهدف عملية التسجيل إلى تأهيل النظار ووضعهم في قاعدة بيانات، وبعدها تصدر لهم الترخيص، حيث تم إصدار الموافقة لتسجيل أكثر من 91 ناظـر وقف.

كما نفذت الهيئة حملة توعوية حول لائحة تنظيم أعمال النظارة ومكافحة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب، كمـا تقوم بتأهيلهم عبر مركز الريادة الوقـفي بالتعاون مع جهات التدريب المعتمدة. وعـززت الهيئة بيئة العمل في قطاع الأوقاف، حيـث نجحت في بدء العمل والوصول لمرحلة متقدمة في بناء نظام CHECK، لتوفير بيئة عمل متكاملة يسهل اسـتخدامها في عمليـات الإشراف والرقابـة ومكافحة الجرائم المالية المتعلقة بالعمل الوقفي، وتقديم التقارير الدقيـقة للعمل الوقـفي باحترافية وشفافية.

خدمات ضيوف الرحمن

وتهتم الهيئة بتقديم خدمات نوعية وفائقة الجودة لضيوف الرحمن، عبر منظومة خدمات متكاملة، مثل مصنع المياه الوقفي بمنطقـة مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن وتحقيـق الاستدامة المالية للمصنع ومشاريع الوقف، ومشـروع الاستفادة مـن لحوم الأضاحي بشـكل أكبر وتعظيم الأثر المجتمعي، وذلك من خلال معالجة اللحوم بتقنيات حديثة، تزيد مـن صلاحية اللحوم وجودتها، مع تسهيل عملية النقل والتخزين بالتعاون مع وقف البلد الحرام الخيري.

مبادرة وصول

تعمل مبادرة وصول على إرشاد التائهين وتسهيل وصولهم للمخيمات والخدمات في المشاعر المقدسة عبر خرائط Google، وذلك من خلال تفعيل العنوان الوطني بالمشاعر المقدسة والمنطقـة المركزية، وتم إصدار عناوين وطنية لكل موقع مع الرمز المختصر، إضافة إلى إجراءات التحديث التلقائي لإغلاق الطرق داخل المشاعر المقدسة بالتعاون مع الأمن العام خلال الموسم.

أبرز الإنجازات

876 مليون ريال إجمالي الدعم في جميع مجالات الصرف

60 دقيقة لتسجيل الوقف وإصدار الشهادة الوقفية

19 دراسة تشريعية متعلقة بالأنظمة واللوائح

50 مليونا المستفيدون من مشروعات منصة وقفي منذ تأسيسها وحتى 2023

18 صندوقا استثماريا وقفيا تم الترخيص لها

3 ملايين عدد المستفيدين من المحفظة التنموية للتعليم

11671 عمليات معالجة طلبات تسجيل الأوقاف

5711 ترخيصا للمنشآت الوقفية المسجل لها رقم وطني موحد 700

%90 ارتفاع نسبة رضا العملاء عن الخدمات المقدمة