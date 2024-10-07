93 مليون ريال للنقل بالحافلات في الأحساء

كشف أمين الأحساء المهندس عصام الملا، لـ« دوت الخليج »، قيمة مشروع تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في الأحساء، المزمع بدء الرحلات فيه خلال الأيام القليلة المقبلة بـ93 مليون ريال، وتبلغ قيمة مشروع الإشراف على التشغيل 16 مليون ريال، لافتًا إلى أن هناك 4 برامج في الخطة المستقبلية لتطوير الخدمة، وهي: زيادة مسارات الشبكة، وتطوير مسارات للحافلات السريعة BRT، ودعم الخدمة بالتقنيات الحديثة، وزيادة وتطوير نقاط التوقف.

نظام حاسوبي

وقال الملا: إن مشروع الإشراف على التشغيل، يهدف إلى الإشراف على المشغل في تشغيل نظام حاسوبي متكامل لمتابعة تشغيل النقل بالحافلات، ومتابعة عقد المشغل للمشروع، واستخراج جميع البيانات المتعلقة بأحجام الإركاب اليومية وعمل التحاليل اللازم لها، وتقديم الاقتراحات الإستراتيجية الخاصة بالتقييم المستمر للمشروع وتأثيره على شبكة الطرق، والتدريب ونقل المعرفة لمنسوبي الأمانة فيما يخص النقل العام بالحافلات، وتقديم التوصيات للمساعدة في تعظيم الإيرادات المالية للمشروع، وعوائد الإعلان على الحافلات ومواقف الركاب.

7 مسارات في الشبكة

- من محطة النقل بين المدن إلى مستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني، 27 كيلومترا، 15 دقيقة.

- من مديرية الزراعة إلى جامعة الملك فيصل، 16 كيلومترا، 15 دقيقة.

- من جامعة الملك فيصل إلى دوار الإستاد الرياضي، 20 كيلومترا، 15 دقيقة.

- من أمانة الأحساء إلى إسكان الملك عبدالله «بالقرب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»، 36 كيلومترا، 15 دقيقة.

- من دوار الجشة إلى أمانة الأحساء، 56 كيلومترا، 15 دقيقة.

- من دوار الجفر بطريق العقير إلى مجمع النخيل بطريق الرياض، 37 كيلومترا، 15 دقيقة.

- من محطة النقل بين المدن وصولًا إلى المطار، 31 كيلومترا، 30 دقيقة.